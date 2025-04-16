Денежная помощь в Днепре особенно полезна пенсионерам, живущим вблизи линии фронта или в прифронтовых зонах, сообщаетPoliteka.

Благодаря продолжению гуманитарной программы ООН, денежная помощь в Днепре и области будет оставаться доступной по меньшей мере до середины 2025 года. Речь идет, прежде всего, о выплатах для людей пенсионного возраста, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Но важно, что есть четкие критерии, и не каждый автоматически попадает в список получателей. Финансовую поддержку могут получить пожилые люди, проживающие в зонах активных боевых действий или рядом с ними, имеющие минимальную пенсию (до 3250 грн) и с марта 2023 года не получали другой международной гуманитарной поддержки.

Все три условия должны выполняться. В противном финансовая поддержка может быть приостановлена. Размер поддержки зависит от уже начисленной пенсии. Если, скажем, человек получает 3100 гривен в месяц, ему могут доплатить еще 150 гривен, чтобы довести сумму до установленного предела в 3250 грн.

Совсем недавно программу расширили. Теперь ею могут воспользоваться также люди с инвалидностью (как взрослые, так и дети), а также граждане, которые вообще не имеют права на пенсию.

Схожие инициативы действуют и в других областях: Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Сумской и Николаевской.

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