Грошову допомогу в Дніпрі розміром від 500 до 700 гривень можуть отримати лише окремі українці.

Грошова допомога в Дніпрі доступна окремим родинаv, які відповідають певним умовам, повідомляє Politeka.

Це стосується сімей, у складі яких є особи з інвалідністю. Гроші виплачуватимуться їм для покриття витрат на комунальні послуги, інформує Департамент соціальної політики Дніпровської міськради. Ця адресна допомога надається домогосподарствам, в яких є діти з особливими потребами або особи з інвалідністю І та ІІ групи.

Грошову допомогу в Дніпрі виплатять лише в тому випадку, якщо домогосподарство не отримує житлову субсидію та не користується пільгами на оплату комунальних послуг. Виплати покривають послуги, такі як утримання будинків, теплопостачання, водопостачання та іншу необхідну комуналку, якою користуються особи з особливими потребами.

Розмір допомоги складає 500 гривень на місяць з квітня по жовтень і 700 гривень з листопада по березень на кожну особу з інвалідністю в родині. Виплата здійснюється безготівково на рахунки комунальних підприємств. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та документи до управління соціального захисту за місцем реєстрації.

Для отримання фінпідтримки необхідно подати:

Заяву. Копію паспорта або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю, або ID-картку з підтвердженням місця проживання. Оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб. Довідку медико-соціальної експертної комісії. Особові рахунки за комунальні послуги.

Важливо поновлювати документи щорічно в січні, оскільки зміни в статусі або реєстрації можуть призвести до припинення виплат.

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