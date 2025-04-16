Новый график автобусов в Днепре будет действовать на период поминальных дней и в Пасху.

Новый график автобусов в Днепре ввели в связи с Пасхой, запустили дополнительные маршруты в три городских кладбища, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта и инфраструктуры города.

Запустили специальные автобусные рейсы в городские кладбища — для удобства жителей в поминальные дни. Новое расписание выглядит так:

Маршрут №55 — в Краснопольское. Отправление с остановки «ул. Криворожская» каждые полчаса.

— в Краснопольское. Отправление с остановки «ул. Криворожская» каждые полчаса. Маршрут №97 - в Ново-Игренский. Транспорт будет курсировать по субботам. Отправление с Успенской площади — в 8:00, обратно — в 11:00.

- в Ново-Игренский. Транспорт будет курсировать по субботам. Отправление с Успенской площади — в 8:00, обратно — в 11:00. №136 - в Сурско-Литовский. Рейсы будут выполняться по выходным дням с 9:00 до 15:00 от остановки «просп. Б. Хмельницкого (ДВНЦ)». Интервал движения – один час.

Новый график автобусов в Днепре поможет жителям добраться до мест памяти своих родных и близких в дни чествования.

Также в период Пасхальных праздников из-за повышенного спроса Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Киев. Компания сообщила о дополнительном рейсе поезда №220/219, который будет курсировать 19 апреля.

Раписание движения:

отправление из Киева 13:44 , прибытие в 21:00 .

, прибытие в . Из г.Днепр - отправление в 08:15, прибытие в столицу в 16:17.

Напомним, этот поезд также будет курсировать 18 и 21 апреля по тому же расписанию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.

Також Politeka написала, "Укрзалізниця" призначила рейси додаткових поїздів.

Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.