Новый график автобусов в Днепре ввели в связи с Пасхой, запустили дополнительные маршруты в три городских кладбища, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта и инфраструктуры города.
Запустили специальные автобусные рейсы в городские кладбища — для удобства жителей в поминальные дни. Новое расписание выглядит так:
- Маршрут №55 — в Краснопольское. Отправление с остановки «ул. Криворожская» каждые полчаса.
- Маршрут №97 - в Ново-Игренский. Транспорт будет курсировать по субботам. Отправление с Успенской площади — в 8:00, обратно — в 11:00.
- №136 - в Сурско-Литовский. Рейсы будут выполняться по выходным дням с 9:00 до 15:00 от остановки «просп. Б. Хмельницкого (ДВНЦ)». Интервал движения – один час.
Новый график автобусов в Днепре поможет жителям добраться до мест памяти своих родных и близких в дни чествования.
Также в период Пасхальных праздников из-за повышенного спроса Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Киев. Компания сообщила о дополнительном рейсе поезда №220/219, который будет курсировать 19 апреля.
Раписание движения:
- отправление из Киева 13:44, прибытие в 21:00 .
- Из г.Днепр - отправление в 08:15, прибытие в столицу в 16:17.
Напомним, этот поезд также будет курсировать 18 и 21 апреля по тому же расписанию.
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Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.
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Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.