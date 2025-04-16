Отключение газа в Днепропетровской области 17 апреля коснется только одного города

«Газсети» предупредили об отключении газа в Днепропетровской области 17 апреля, однако ограничения коснутся только отдельных жителей, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте филиала ООО "Газсети".

В связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной системе Днепра и Днепровского района специалисты филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» временно приостановят подачу голубого топлива в ряд жилых домов.

Так, это коснется города Подгородного. Уточняется, что временно приостановят подачу голубого топлива жильцам домов по адресам:

Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8

Апельсинова, 1, 6

Лимонная, 1, 2, 3, 4, 5, 7

Мандаринова, 1, 2, 3, 7, 9

с/т Ландиш, 1, 2, 4

Отключение газа в Днепропетровской области 17 апреля продлится до завершения ремонтных работ. В то же время потребителям необходимо обеспечить работникам газораспределительной компании доступ к каждому газифицированному жилью.

Это требование пунктов 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭСГ), утвержденных приказом Министерства энергетики Украины №402 от 21.10.2024.

Согласно этим нормам, перед подключением к действующим газопроводам или после ремонта, все элементы газовой системы и оборудования должны пройти внешний осмотр и проверку герметичности посредством опрессовки воздухом. Пуск голубого топлива без выполнения этих процедур строго воспрещен.

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