Местным жителям уже рассказали, как будут работать церкви на Пасху в Днепре.

Как будут работать церкви на Пасху в Днепре , выясним в этом материале, сообщает Politeka.

В этом году украинцы уже в четвертый раз празднуют Пасху в условиях полномасштабной войны.

Православная Церковь Украины (ПЦУ), храм Святого Духа:

19 апреля :

9:00 - Вечерняя с Литургией Василия Великого

15:00 - Повношница

23:00 - Пасхальная ночная служба (трансляция онлайн)

20-го :

8:00 - Утреня

9:00 - Пасхальная Литургия

Освящение пасок после Службы

Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ), храм Покрова Пресвятой Богородицы:

19 апреля :

9:00 - Служба Божья

19:00 - Надгробие

20-го :

8:00 - Утреня

9:00 - Воскресная Литургия

Освящение ремней после службы

Отметим, что в Пасху праздники комендантский час не будут менять. Процесс служения будут организовываться с учетом временных ограничений.

Также полиция Днепропетровской области будет патрулировать в усиленном режиме. В областном центре и области продолжает действовать комендантский час, предусматривающий запрет на пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах.

Кроме того, Православные украинцы смогут посмотреть онлайн Михайловский Златоверхий собор Киева. Трансляция начнется 19 числа в 23:30 и продлится до 03:00-03:30 20 апреля.

Просмотр будет доступен на официальном YouTube-канале ВЦУ, странице ВЦУ в Facebook, странице митрополита Эпифания, телеканале «Общественное».

А у верующих УГКЦ будет возможность приобщиться онлайн к служению в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве: утренняя Литургия в котором начнется 20 числа в 07:30.

Просмотр трансляции можно на официальном YouTube-канале УГКЦ, странице УГКЦ в Facebook, телеканалах «ICTV» и «Суспільне».

Итак, как будут работать церкви на Пасху в Днепре, теперь известно. Учитывая ситуацию в стране, у верующих есть возможность праздновать даже в тех городах, где массовые мероприятия ограничены.

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