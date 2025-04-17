Как будут работать церкви на Пасху в Днепре , выясним в этом материале, сообщает Politeka.
В этом году украинцы уже в четвертый раз празднуют Пасху в условиях полномасштабной войны.
Православная Церковь Украины (ПЦУ), храм Святого Духа:
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19 апреля :
9:00 - Вечерняя с Литургией Василия Великого
15:00 - Повношница
23:00 - Пасхальная ночная служба (трансляция онлайн)
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20-го :
8:00 - Утреня
9:00 - Пасхальная Литургия
Освящение пасок после Службы
Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ), храм Покрова Пресвятой Богородицы:
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19 апреля :
9:00 - Служба Божья
19:00 - Надгробие
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20-го :
8:00 - Утреня
9:00 - Воскресная Литургия
Освящение ремней после службы
Отметим, что в Пасху праздники комендантский час не будут менять. Процесс служения будут организовываться с учетом временных ограничений.
Также полиция Днепропетровской области будет патрулировать в усиленном режиме. В областном центре и области продолжает действовать комендантский час, предусматривающий запрет на пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах.
Кроме того, Православные украинцы смогут посмотреть онлайн Михайловский Златоверхий собор Киева. Трансляция начнется 19 числа в 23:30 и продлится до 03:00-03:30 20 апреля.
Просмотр будет доступен на официальном YouTube-канале ВЦУ, странице ВЦУ в Facebook, странице митрополита Эпифания, телеканале «Общественное».
А у верующих УГКЦ будет возможность приобщиться онлайн к служению в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве: утренняя Литургия в котором начнется 20 числа в 07:30.
Просмотр трансляции можно на официальном YouTube-канале УГКЦ, странице УГКЦ в Facebook, телеканалах «ICTV» и «Суспільне».
Итак, как будут работать церкви на Пасху в Днепре, теперь известно. Учитывая ситуацию в стране, у верующих есть возможность праздновать даже в тех городах, где массовые мероприятия ограничены.
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