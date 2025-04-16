У квітні знову сталося подорожчання яєць перед Великоднем в Дніпрі, вони поступово зростають.

Традиційно спостерігається подорожчання яєць перед Великоднем в Дніпрі, проте не всі виробники збільшили вартість цього популярного продукту, повідомляє Politeka.net.

Традиційне передсвяткове пожвавлення, підвищений попит і сезонні коливання вкотре вплинули на ринок.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року вже була така ситуація, однак на початку 2025-го містяни трохи зітхнули з полегшенням — вартість продукту знизилась.

Та у квітні знову сталося подорожчання яєць перед Великоднем в Дніпрі: вони поступово повертають свій статус «золотих».

«Сільпо»: від 66 до 99 грн за десяток. У продажу навіть є яйця цесарки — 299 гривень за упаковку. Але навряд чи хтось купуватиме їх для великоднього кошика, якщо ви не професійний кухар.

«Dmart» : одне коштує від 5,25 грн, упаковка з 6 штук — 52,90 грн, а десяток — у межах 65,50–102 гривень.

«Варус»: ціна за одну штуку варіюється від 4,29 до 6,17 грн, а десяток у пакуванні коштує від 57,90 до 96,70 гривень.

В асоціації "Союз птахівників України" пояснили, що ціни з птахопідприємств не завжди синхронно змінюються із цінами на полицях магазинів - зазвичай розрив у вартості триває близько 7-10 днів. Тож дана аналітика базується на пропозиції саме нефасованої продукції, яка більш об’єктивно відображає цінові тренди на ринку.

Джерело.

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