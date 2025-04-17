Работа для пенсионеров в Днепре сейчас актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, сообщает Politeka.net.
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Сервис ЛУН открыл вакансию для фотографа новостроек, что является отличной возможностью для пожилых людей быть социально активными и финансово независимыми. Это работа для пенсионеров в Днепре, которая позволяет объединить приятное с полезным прогулки по городу и получение дополнительного дохода.
Основные обязанности:
- Регулярная фотосъемка новостроек и близлежащих районах.
- Выполнение съемки согласно простым инструкциям и определенным ракурсам.
- Фиксирование новостроек на фото каждый месяц.
Требования к кандидатам:
- Наличие смартфона с качественной камерой (желательно с функцией широкоугольной съемки).
- Павербанк.
- Ориентированность на длительное сотрудничество, организованность и ответственность.
Условия:
- 5-6 рабочих дней в месяц.
- Удаленный формат.
- Примерно 4-5 часов в день.
- Заработная плата: 3500-3600 грн + компенсация за проезд.
- Дружественная поддержка координатора и четкие инструкции.
Также работа для пенсионеров в Днепре может найтись для электромеханика. Зарплата в должности от 30 до 45 тысяч.
На предприятие нужен специалист по электронике для ремонта и технического обслуживания металлорежущего оборудования.
Требования к кандидату: умение осуществлять диагностику неисправностей; проведение профилактического осмотра техники; поддержание оборудования в рабочем состоянии; навыки чтения электрических схем.
Основные обязанности: ремонт и обслуживание токарных и фрезерных станков; труд с электроприводами, универсальным оборудованием, лентопилами и муфельными печами.
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