Работа для пенсионеров в Днепре есть на разных условиях и с разной зарплатой для желающих.

Работа для пенсионеров в Днепре сейчас актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску труда.

Сервис ЛУН открыл вакансию для фотографа новостроек, что является отличной возможностью для пожилых людей быть социально активными и финансово независимыми. Это работа для пенсионеров в Днепре, которая позволяет объединить приятное с полезным прогулки по городу и получение дополнительного дохода.

Основные обязанности:

Регулярная фотосъемка новостроек и близлежащих районах.

Выполнение съемки согласно простым инструкциям и определенным ракурсам.

Фиксирование новостроек на фото каждый месяц.

Требования к кандидатам:

Наличие смартфона с качественной камерой (желательно с функцией широкоугольной съемки).

Павербанк.

Ориентированность на длительное сотрудничество, организованность и ответственность.

Условия:

5-6 рабочих дней в месяц.

Удаленный формат.

Примерно 4-5 часов в день.

Заработная плата: 3500-3600 грн + компенсация за проезд.

Дружественная поддержка координатора и четкие инструкции.

Также работа для пенсионеров в Днепре может найтись для электромеханика. Зарплата в должности от 30 до 45 тысяч.

На предприятие нужен специалист по электронике для ремонта и технического обслуживания металлорежущего оборудования.

Требования к кандидату: умение осуществлять диагностику неисправностей; проведение профилактического осмотра техники; поддержание оборудования в рабочем состоянии; навыки чтения электрических схем.

Основные обязанности: ремонт и обслуживание токарных и фрезерных станков; труд с электроприводами, универсальным оборудованием, лентопилами и муфельными печами.

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