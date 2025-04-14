Людина вирішила, що мобілізація в Дніпрі ії не стосується та двічі примудрилась ухилитись від призову.

Мобілізація в Дніпрі продовжується, проте знаходяться чоловіки, які не хочуть служити та уникають призову, ігноруючи повістки, повідомляє Politeka.net.

Про один з таких випадків йдеться у вироку Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області.

За інформацією суду, житель області у червні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації.

Пізніше йому намагалися вручити повістку для відправлення до військової частини, але чоловік відмовився її отримати та ухилився від призову. У серпні 2024 року спроба вручення повістки повторилася, але чоловік знову не з'явився в ТЦК.

На судовому засіданні він частково визнав свою провину, зазначивши, що через стан здоров'я він вирішив, що мобілізація в Дніпрі його не стосується. Після аналізу матеріалів справи суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо про подібний інцидент. Зокрема, на Дніпропетровщині пенсіонер отримав бойову повістку, але ухилився.

Пенсіонер повністю визнав свою провину. Він пояснив, що ухилення було пов’язане зі страхом за власне життя. Також зазначив, що залишив роботу через необхідність доглядати за онукою, але пізніше погодився повернутися на шахту через обіцяну бронь. Амур-Нижньодніпровський районний суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив його до трьох років позбавлення волі.

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