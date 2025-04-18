Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Днепре насчитывает 2200 гривен ежемесячно.

Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) будет выплачена денежная помощь ООН для пенсионеров в Днепре, сообщает Politeka.

Подробности поведал департамент Социальной политики.

Выплата ориентирована на состоящих на учете в Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания. Основное условие – размер пенсии не должен превышать 3 500 гривен в месяц.

Кто имеет право на участие в программе:

одинокие пожилые люди;

люди с инвалидностью без посторонней опеки;

пенсионеры с доходом ниже указанного порога

По информации, финансовая поддержка уже была предоставлена ​​3 тысячам горожан.

Как происходит регистрация:

Специалисты управлений социальной защиты приглашают граждан для получения токенов — специальных карт с QR-кодом, которые упрощают и ускоряют процесс оформления.

В ходе телефонных консультаций заявителям объясняют, какие документы необходимы:

паспорт;

идентификационный код (РНОКПП);

личный телефонный номер.

Для удобства пожилых людей предусмотрена техническая поддержка: социальные работники самостоятельно сканируют токен, заполняют анкету и вводят данные.

После завершения регистрации лицо получает SMS с кодом на денежный перевод. Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Днепре насчитывает 2 200 гривен ежемесячно. Средства можно получить наличными в определенных пунктах выдачи.

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