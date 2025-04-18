Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) будет выплачена денежная помощь ООН для пенсионеров в Днепре, сообщает Politeka.
Подробности поведал департамент Социальной политики.
Выплата ориентирована на состоящих на учете в Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания. Основное условие – размер пенсии не должен превышать 3 500 гривен в месяц.
Кто имеет право на участие в программе:
- одинокие пожилые люди;
- люди с инвалидностью без посторонней опеки;
- пенсионеры с доходом ниже указанного порога
По информации, финансовая поддержка уже была предоставлена 3 тысячам горожан.
Как происходит регистрация:
Специалисты управлений социальной защиты приглашают граждан для получения токенов — специальных карт с QR-кодом, которые упрощают и ускоряют процесс оформления.
В ходе телефонных консультаций заявителям объясняют, какие документы необходимы:
- паспорт;
- идентификационный код (РНОКПП);
- личный телефонный номер.
Для удобства пожилых людей предусмотрена техническая поддержка: социальные работники самостоятельно сканируют токен, заполняют анкету и вводят данные.
После завершения регистрации лицо получает SMS с кодом на денежный перевод. Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Днепре насчитывает 2 200 гривен ежемесячно. Средства можно получить наличными в определенных пунктах выдачи.
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