Відключення газу у Дніпропетровській області 17 квітня торкнеться лише одного міста

«Газмережі» попередили про відключення газу у Дніпропетровській області 17 квітня, проте обмеження торкнуться лише окремих мешканців, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті філії ТОВ «Газмережі».

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газорозподільній системі Дніпра та Дніпровського району, фахівці філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» тимчасово призупинять подачу блакитного палива до низки житлових будинків.

Так, це торкнеться міста Підгородне. Уточнюється, що тимчасово призупинять подачу блакитного палива мешканцям будинків за адресами:

Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8

Апельсинова, 1, 6

Лимонна, 1, 2, 3, 4, 5, 7

Мандаринова, 1, 2, 3, 7, 9

с/т Ландиш, 1, 2, 4

Відключення газу у Дніпропетровській області 17 квітня буде тривати до завершення ремонтних робіт. Водночас споживачам необхідно забезпечити працівникам газорозподільної компанії доступ до кожного газифікованого помешкання.

Це вимога пунктів 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання (ПТЕСГ), затверджених наказом Міністерства енергетики України №402 від 21.10.2024.

Згідно з цими нормами, перед підключенням до діючих газопроводів або після ремонту, усі елементи газової системи та обладнання повинні пройти зовнішній огляд і перевірку герметичності за допомогою опресування повітрям. Пуск блакитного палива без виконання цих процедур суворо заборонений.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.