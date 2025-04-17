Прогноз погоды в Днепре на пятницу, 18 апреля 2025 года обещает солнечный день, приятное потепление и отсутствие осадков, передает Politeka.

По данным синоптиков, в первой половине дня в Днепре ожидается переменная облачность, но уже к полудню небо прояснится, и установится стабильная ясная погода.

Осадки не прогнозируются, что создает отличные условия для прогулок, спорта и отдыха на свежем воздухе.

Температурный режим порадует комфортом: ночью составит около +10…+12°C.

Уже с утра начнется активное потепление — к 10:00 температура достигнет +18°C, а в дневные часы поднимется до +23°C и продержится до вечера.

Ветер будет слабым, до 2,6 м/с, что обеспечит приятную прохладу при солнечном свете. Уровень влажности останется высоким, однако он не повлияет негативно на общее ощущение комфорта.

Днепр, 2025 год

Такая погода станет идеальной для перехода на весенний гардероб и проведения времени на улице. Отсутствие резких скачков делает метеоусловия особенно благоприятными для жителей города.

В целом, с 14 по 20 апреля город будет наслаждаться стабильным весенним теплом. В дневное время температура воздуха будет варьироваться от +16°C до +21°C.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 числа, когда украинцы будут отмечать Пасху — воздух прогреется до +23°C.

Самым прохладным днем недели окажется понедельник, 14 числа — температура опустится до +7°C, но затем начнется стабильное потепление.

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