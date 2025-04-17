Погода в Днепре 18 апреля изменится, будет солнечный день и резкое потепление.

Прогноз погоды в Днепре на пятницу, 18 апреля 2025 года обещает солнечный день, приятное потепление и отсутствие осадков, передает Politeka.

По данным синоптиков, в первой половине дня в Днепре ожидается переменная облачность, но уже к полудню небо прояснится, и установится стабильная ясная погода.

Осадки не прогнозируются, что создает отличные условия для прогулок, спорта и отдыха на свежем воздухе.

Температурный режим порадует комфортом: ночью составит около +10…+12°C.

Уже с утра начнется активное потепление — к 10:00 температура достигнет +18°C, а в дневные часы поднимется до +23°C и продержится до вечера.

Ветер будет слабым, до 2,6 м/с, что обеспечит приятную прохладу при солнечном свете. Уровень влажности останется высоким, однако он не повлияет негативно на общее ощущение комфорта.

Такая погода станет идеальной для перехода на весенний гардероб и проведения времени на улице. Отсутствие резких скачков делает метеоусловия особенно благоприятными для жителей города.

В целом, с 14 по 20 апреля город будет наслаждаться стабильным весенним теплом. В дневное время температура воздуха будет варьироваться от +16°C до +21°C.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 числа, когда украинцы будут отмечать Пасху — воздух прогреется до +23°C.

Самым прохладным днем недели окажется понедельник, 14 числа — температура опустится до +7°C, но затем начнется стабильное потепление.

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