Отключение газа в Днепре 18 апреля коснется жителей нескольких адресов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

В частности, 18 числа временно ограничат распределение природного газа по адресам: проспект Ивана Мазепы, 46 и 47. Восстановление газоснабжения произойдет сразу после завершения всех запланированных работ.

Потребителям следует обеспечить доступ специалистам газораспределительной компании к каждому газифицированному помещению. Это необходимо согласно требованиям действующих правил эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭСГ). Перед подачей голубого топлива обязательно производится визуальный осмотр и контрольное опрессовка сетей, что гарантирует безопасную эксплуатацию.

Как объясняют в «Газсетях», отключение газа в Днепре 18 апреля связано с модернизацией и обновлением газовых сетей, финансирование которых осуществляется по тарифу на распределение голубого топлива. Именно своевременная оплата доставки голубого топлива позволяет проводить технические работы вовремя и без задержек.

С начала года работники Днепровского филиала провели техническое обслуживание в 191 многоквартирном доме города и района. Частота таких проверок зависит от возраста сетей: до 25 лет – каждые 5 лет, более 25 лет – раз в 3 года. Такая процедура является частью планового обслуживания, гарантирующего безопасность и стабильную работу систем.

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