Графики отключения света в Днепре и области на 18 апреля узнайте, где будут введены ограничения в этот день.

Графики отключения света в Днепре и области 18 апреля жителей предупреждают о прекращении электроснабжения из-за плановых работ, передает Politeka.

Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

Энергетики предупреждают о временном прекращении электроснабжения в связи с техническим обслуживанием сетей.

В городе Днепр на 18 апреля света не будет с 08:00 до 17:00 по адресу:

ул. Василия Слипака: 46, 48.

плановые работы в Самаровском районе с 08:00 до 17:00 по адресу:

село Заречное: Буркина: 4; Сетевая: 23.

в городе Желтые воды с 08:00 до 17:00:

ул. Михаила Грушевского: 70;

Ярослава Мудрого: 15.

С 10:00 до 17:00:

улица Ивана Богуна: 77; Казачьей Славы: 21.

в г. Вольногорск с 08:30 до 16:00:

Молодежная: 22А;

Виктора Варена: 21А.

Новополье: Леси Украинки: 1-3, 7-11, 13-21 (нечетные), 22, 25, 27-31, 33, 34, 36, 38, 39, 39А, 41, 43-52, 54, 56; Садовая: 10.

Рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам.

Энергетики просят жителей не перегружать сеть после восстановления света и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.

Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.

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