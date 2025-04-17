Графики отключения света в Днепре и области 18 апреля жителей предупреждают о прекращении электроснабжения из-за плановых работ, передает Politeka.
Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).
Энергетики предупреждают о временном прекращении электроснабжения в связи с техническим обслуживанием сетей.
В городе Днепр на 18 апреля света не будет с 08:00 до 17:00 по адресу:
ул. Василия Слипака: 46, 48.
плановые работы в Самаровском районе с 08:00 до 17:00 по адресу:
село Заречное: Буркина: 4; Сетевая: 23.
в городе Желтые воды с 08:00 до 17:00:
- ул. Михаила Грушевского: 70;
- Ярослава Мудрого: 15.
С 10:00 до 17:00:
улица Ивана Богуна: 77; Казачьей Славы: 21.
в г. Вольногорск с 08:30 до 16:00:
- Молодежная: 22А;
- Виктора Варена: 21А.
- Новополье: Леси Украинки: 1-3, 7-11, 13-21 (нечетные), 22, 25, 27-31, 33, 34, 36, 38, 39, 39А, 41, 43-52, 54, 56; Садовая: 10.
Рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам.
Энергетики просят жителей не перегружать сеть после восстановления света и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.
Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.
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