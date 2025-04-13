Графіки відключення води в Дніпрі з 14 по 20 квітня були оголошені для частини абонентів КП Дніпроводоканал.

З нового тижня буде введно нові графіки відключення води в Дніпрі з 14 по 20 квітня, проте торкнуться вони лише деяких користувачів послуг, повідомляє Politeka.net.

Попередження про це з'явилося на сайті КП Дніпроводоканал.

Таку санкцію введуть для абонентів-боржників в Соборному та Дніпровському районах міста, включаючи села Новоолександрівка та Дослідне. Відключення торкнеться мешканців приватного сектору, чий загальний борг перед підприємством складає 378 649,48 грн.

Соборний район:

Хортицька 1 — несплата 54 856,28

Вінницька 1 — несплата 92 170,45

Любомира Гузара 1 — несплата 42 202,09

Танкістів 1 — несплата 13 960,00

Лабораторна 1 — залеглість 45 250,34

Дніпровський район (с. Новоолександрівка):

Осіння 3 — залеглість 29 190,09

Сонячна 2 — залеглість 20 486,91

Дніпровський район (с. Дослідне):

Авіаторів 1 — залеглість 20 260,39

Агрономічна 2 — борг 27 085,36

Асмолова 1 — борг 7 866,02

Окружна 3 — борг 25 321,55

Зверніть увагу, що графіки відключення води в Дніпрі з 14 по 20 квітня введуть лише в разі наявності заборгованості за осель.

Нагадуємо, що якщо фінансові труднощі не дозволяють одразу сплатити всю суму, КП «Дніпроводоканал» ДМР пропонує укладення договору реструктуризації боргу на вигідних умовах. Для укладення таких договорів звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонентних служб. Адреси можна знайти на нашому сайті в розділі "Контакти".

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