Осуществляется систематический аудит бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре, пригодной для нужд переселенцев.

Государство начало активный поиск бесплатного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Днепре и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Павел Фролов, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПЛ, во время воркшопа на тему обеспечения прозрачности в предоставлении жилого помещения переселенцам.

В рамках этой инициативы развернута масштабная инвентаризация существующего жилищного фонда, который может быть использован для временного размещения переселенцев. В число потенциальных объектов бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах Украины входят общежития, санатории, базы отдыха и другие пригодные помещения.

Впервые в Украине осуществляется систематический аудит жилой недвижимости, пригодной для переселенцев. Особое внимание уделяется недвижимости, имеющей четкий юридический статус, официально учтены и подлежат государственному контролю.

Согласно принятому законодательству, в ближайшее время должен появиться единый государственный реестр жилых объектов. Благодаря этой электронной платформе внутренне перемещенные лица смогут самостоятельно ознакомиться с имеющимся жильем, его состоянием, местонахождением и другими характеристиками. Ожидается, что уже в 2025 году переселенцы получат доступ к удобному сервису для поиска проверенного дома.

Кроме имеющейся недвижимости, планируется учет потенциальных домов независимо от формы собственности: коммунальных, государственных, объектов общин и т.п. Это позволит значительно расширить список доступного бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах Украины.

В регионах уже работают специальные комиссии при областных военных администрациях, оценивающих техническое состояние зданий. Параллельно формируется интерактивная карта недвижимости, а также ведутся переговоры с международными партнерами по финансированию обновления и обустройства объектов.

Источник: Судово-юридична газета.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Деньги по уходу за пенсионером в Днепре: украинцам объяснили, куда обращаться за оформлением помощи.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какими они могут быть.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцев готовы поддержать, список бесплатных услуг.