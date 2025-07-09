Работа для пенсионеров в Днепре становится все более доступной благодаря активному найму со стороны крупных торговых сетей, сообщает Politeka.

Известные компании открывают вакансии, ориентированные на опытных людей преклонных лет, а также на студентов, которые ищут первый трудовой опыт.

В городе сразу несколько супермаркетов и розничных сетей предлагает официальное трудоустройство, обучение, удобный график, а также социальные гарантии. К примеру, сеть VARUS открыла позицию повара с оплатой 19 000 гривен. Среди требований базовое знание гигиенических норм, внимательность и готовность готовить блюда согласно корпоративным стандартам.

Дополнительно в VARUS ищут заместителя руководителя нового магазина. Должность предусматривает контроль за работой персонала, управление процессами и соблюдение стандартов обслуживания. Заработная плата - 25 520 гривен.

Еще одно интересное предложение сделала сеть Hop Hey – продавец-консультант с оплатой до 26 400 гривен. Кроме стабильной зарплаты работникам предлагают бонусы, возможность карьерного продвижения, развозку в случае форс-мажора.

Эти варианты пример того, что работа для пенсионеров в Днепре больше не исключение, а реальная возможность оставаться активными, вовлеченными в социальную жизнь и финансово независимыми даже после выхода на заслуженный отдых.