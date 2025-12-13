Поряд із загальними наборами безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області включають спеціально підібране дитяче харчування.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надає благодійний фонд «Янголи Спасіння», про що повідомляє Politeka.

Як зазначається на сайті організації, завдяки підтримці партнерів у громадах регулярно організовується розподіл гуманітарної допомоги. Допомога охоплює не лише продукти, а й насіння зернових, овочевих культур та необхідні сільськогосподарські інструменти, що дозволяє мешканцям вирощувати врожай самостійно.

Окремим напрямком діяльності є забезпечення людей щоденними речами першої необхідності. Постійно організовується видача свіжого хліба, який є важливою підтримкою для багатьох родин. Поряд із загальними наборами безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області включають спеціально підібране дитяче харчування, яке відповідає збалансованим вимогам та допомагає розвитку дітей.

Крім цього, увага приділяється воді та засобам гігієни, які також регулярно надаються населенню.

Відомо, що 26 серпня у Марганці до Центру надання соціальних послуг була доставлена нова партія гуманітарних товарів. Благодійний фонд «Янголи Спасіння» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН передав закладу 780 одиниць різних продуктів харчування.

Цей обсяг стане суттєвою підтримкою для центру, адже дозволить урізноманітнити харчування та покращити якість обідів для тих, хто користується соціальною послугою денного догляду. Таким чином люди, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують постійної допомоги, зможуть отримувати збалансоване харчування й належне піклування у комфортних умовах.

