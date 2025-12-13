Наряду с общими наборами бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области включают специально подобранное детское питание.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляет благотворительный фонд «Ангелы Спасения», о чем сообщает Politeka.

Как отмечается на сайте организации , благодаря поддержке партнеров в общинах регулярно организуется распределение гуманитарной помощи. Помощь охватывает не только продукты, но и семена зерновых, овощных культур и необходимые сельскохозяйственные инструменты, которые позволяют жителям выращивать урожай самостоятельно.

Отдельным направлением деятельности является обеспечение людей ежедневными вещами первой необходимости. Постоянно организуется выдача свежего хлеба, являющегося важной поддержкой для многих семей. Наряду с общими наборами бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области включают специально подобранное детское питание, которое отвечает сбалансированным требованиям и помогает развитию детей.

Кроме того, внимание уделяется воде и средствам гигиены, которые также регулярно предоставляются населению.

Известно, что 26 августа в Марганце в Центр предоставления социальных услуг была доставлена ​​новая партия гуманитарных товаров. Благотворительный фонд «Ангелы Спасения» в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН передал заведению 780 единиц различных продуктов питания.

Этот объем станет существенной поддержкой центру, ведь позволит разнообразить питание и улучшить качество обедов для тех, кто пользуется социальной услугой дневного ухода. Таким образом, люди, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающиеся в постоянной помощи, смогут получать сбалансированное питание и надлежащую заботу в комфортных условиях.

