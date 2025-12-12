Дефіцит продуктів у Кривому Розі вже змінює умови для домогосподарств, змушуючи мешканців шукати більш доступні варіанти молочної продукції.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі у 2025 році відчутно впливає на місцевий ринок, повідомляє Politeka.

Літо цього року принесло помітне подорожчання молока та масла: у супермаркетах літр молока коштує від 39 до 45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла в акції починається від 73,70 грн. За словами аналітика «Інфагро» Максима Фастєєва, обсяги молочної сировини потроху збільшуються, проте ціни на масло залишаються високими через стабільний попит на жири та білок.

Попит на українське масло у Європі знизився. Початкова квота на експорт до ЄС діяла до кінця липня, однак поставки продовжуються ще кілька тижнів. Зменшення обсягів експорту створює більшу наявність продукту на внутрішньому ринку, що потенційно може трохи стримати зростання вартості. Водночас ситуація на ринку залишається напруженою, і виробники разом із дистриб’юторами коригують стратегії продажів.

Сезонне зниження надоїв, необхідність протеїну для експорту та накопичення запасів масла позначилися на цінах. У серпні літр молока коштував 41,5 грн, а вартість масла зросла з 78 до 102 грн за 200 г. Товари від фермерів і органічні продукти залишаються дорожчими на 10–20% у порівнянні з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснює подорожчання скороченням кількості господарств, зменшенням поголів’я корів та зростанням витрат на корм і енергоресурси.

«Менше корів — менше молока, тому високі ціни збережуться до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та кредитів можливе додаткове підвищення ще на 5–7%», — зазначив експерт.

Частково полегшити ситуацію може пропозиція фермерських кооперативів, проте її ефект буде тимчасовим. Споживачам рекомендують планувати покупки заздалегідь та користуватися акційними пропозиціями магазинів для зниження витрат. Дефіцит продуктів у Кривому Розі вже змінює умови для домогосподарств, змушуючи мешканців шукати більш доступні варіанти молочної продукції.

