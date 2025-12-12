Організатори наголошують, що отримати гуманітарну допомогу у Кривому Розі може лише та особа, яка особисто подала заявку.

У Кривому Розі внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати гуманітарну допомогу завдяки роботі центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається тим переселенцям чи пенсіонерам, які ще жодного разу не зверталися до центру, або робили це не пізніше серпня 2025 року. Така система дозволяє рівномірно розподіляти ресурси між найбільш потребуючими.

Щодня волонтери можуть прийняти до 150 сімей — це обмеження запроваджене, щоб уникнути великих черг, забезпечити впорядкований процес та комфорт для відвідувачів. Важливо, що отримати продуктовий набір може лише та людина, яка особисто подала заявку — передача права іншим особам без присутності заявника заборонена.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі містить безкоштовні продукти, в які входять основні та важливі харчові товари першої необхідності, що дозволяють переселенцям і пенсіонерам забезпечити себе базовими продуктами на певний період. Волонтери підкреслюють, що запасів вистачає, тому громадян просять не створювати ажіотаж і не формувати великі черги.

Пункт видачі гуманітарної допомоги працює щодня з 9:00 до 16:00. У цей самий час діє гаряча лінія, за якою можна отримати додаткову інформацію або консультацію. Вихідними днями центру залишаються субота та неділя.

Нещодавно волонтерам вдалося видати 221 продуктовий набір для 190 родин у межах партнерської програми з міжнародною організацією Global Empowerment Mission.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.