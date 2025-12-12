Дефицит продуктов в Кривом Роге уже изменяет условия для домохозяйств, заставляя жителей искать доступные варианты молочной продукции.

Дефицит продуктов в Кривом Роге в 2025 году ощутимо влияет на местный рынок, сообщает Politeka.

Лето этого года принесло заметное удорожание молока и масла: в супермаркетах литр молока стоит от 39 до 45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла в акции начинается от 73,70 грн. По словам аналитика Инфагро Максима Фастеева, объемы молочного сырья понемногу увеличиваются, однако цены на масло остаются высокими из-за стабильного спроса на жиры и белок.

Спрос на украинское масло в Европе снизился. Начальная квота на экспорт в ЕС действовала до конца июля, однако поставки продолжаются еще несколько недель. Уменьшение объемов экспорта создает большее наличие продукта на внутреннем рынке, что может несколько сдержать рост стоимости. В то же время, ситуация на рынке остается напряженной, и производители вместе с дистрибьюторами корректируют стратегии продаж.

Сезонное снижение надоев, необходимость протеина для экспорта и накопления запасов масла отразились на ценах. В августе литр молока стоил 41,5 грн., а стоимость масла выросла с 78 до 102 грн. за 200 г. Товары от фермеров и органические продукты остаются дороже на 10–20% по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин объясняет удорожание сокращением количества хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корм и энергоресурсы.

«Меньше коров меньше молока, поэтому высокие цены сохранятся до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%», — отметил эксперт.

Частично облегчить ситуацию может предложение фермерских кооперативов, но ее эффект будет временным. Потребителям рекомендуют планировать покупки заранее и пользоваться акционными предложениями магазинов для снижения издержек. Дефицит продуктов в Кривом Роге уже изменяет условия для домохозяйств, заставляя жителей искать доступные варианты молочной продукции.

