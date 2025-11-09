Подорожание продуктов в Киевской области зафиксировано на огурцы, пшено и кефир, сообщает Politeka.

Информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Огурцы гладкие (1 кг) имеют средний ценник 138,00 грн. В Megamarket предлагают именно эту сумму, октябрьские показатели магазинов колебались от 51,80 грн у Auchan до 131,03 в Megamarket, средний уровень за месяц составил 80,49. Данные индекса потребительских цен свидетельствуют о постепенном повышении: с 71,25 в начале октября до 173,70 в середине, после чего произошло снижение до 122,70 и стабилизация на 138,00 в первые дни ноября. В месяц средние цены выросли на 66,75 гривен.

Пшено (1 кг) демонстрирует среднюю стоимость 27,77. Текущие предложения варьируются от 24,20 гривен у Metro до 32,20 у Megamarket, Auchan предлагает 26,90. Средние октябрьские расценки были ниже – 25,96, что отражает прирост на 3,33. Ежедневные значения показывают стабильность в пределах 24,43-27,77, в том числе повышение в середине октября до 27,77 грн и поддержка этого уровня в начале ноября.

Кефир Крестьянский 2,5% (950 мл) имеет среднюю стоимость 65,08 грн. Текущие предложения различаются: Auchan – 57,50, Megamarket – 69,40, Metro – 63,44, Novus – 69,99. Средние показатели октября составили 63,45, так что за месяц повышение составило 3,49. Индекс потребительских цен демонстрирует колебания от 61,60 до 68,10 в конце месяца, с пиками 65,70 и стабилизацией до 65,08 на 5 ноября.

Подорожание продуктов в Киевской области подчеркивает значительный рост стоимости основных овощей, круп и молочных товаров. Данные на 5 ноября 2025 позволяют оценить динамику рынка, отследить изменения средних цен и сравнить предложения магазинов, что дает возможность планировать расходы и контролировать потребительский бюджет.

