У ДТЕК попередили мешканців Дніпропетровської області про додаткові графіки відключення світла на 30 та 31 грудня 2025 року.

У низці населених пунктів Дніпропетровської області 30 та 31 грудня 2025 року будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у вівторок, 30 грудня, у Дніпропетровській області під час проведення планових профілактичних робіт в електромережах діятимуть такі графіки відключення світла:

Покров (вулиці Київська, Нова, Мальовнича, Фабрична) – з 12:00 до 18:00;

Павлоград (Верстатобудівників, Волонтерів, Дніпровська, Каденюка, Калинова, Олександрівська, Промислова, Шкільна) – з 8:00 до 18:30;

Магдалинівка (Вишнева, Історична, Берегова, Медова, Набережна, Редакційна, Лівобережна, Польова, Робітнича, Сонячна, Степова, Будівельників та ін.) – з 8:30 до 16:30;

Старі Кодаки (Весела, Гоголя, Зарічна, Коротка, Овражна, Робоча, Крайня, Лазурна, Металургів, Центральна, Широка, с-т "Крона", "Рудана"), Новоолександрівка (с-т "Дорожник") – з 8:00 до 18:00.

Також у вівторок знеструмлення відбуватимуться на території Межигірської громади – з 8:00 до 18:30 в селах Дачне (Вербова, Степова), частково Оженківка та Домаха, повідомляє Politeka.

А в місті Тернівка Дніпропетровської області графіки відключення світла діятимуть протягом двох днів, 30 та 31 грудня, з 8:00 до 18:з0 для будинків по вул. Героїв України, Дніпровська, Маркова, Сковороди, Спортивна, бул. Шахтарської Слави.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.