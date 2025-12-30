Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області надається з урахуванням майнового стану переселенців і дотримання вимог чинного законодавства.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області може бути припинена у разі придбання нерухомості, навіть якщо йдеться про житло з відносно невеликою вартістю, повідомляє Politeka.

Для багатьох внутрішньо переміщених осіб купівля власного житла є важливим кроком до стабільності та відновлення нормального життя, однак така покупка може мати наслідки для отримання грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській облаості.

Порядок призначення та виплати соцдопомоги внутрішньо переміщеним особам визначений постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 р. Цей документ містить чіткий перелік підстав, за яких підтримка не призначається або припиняється.

Серед них окремо вказано придбання нерухомості або наявність житла, що не відповідає встановленим критеріям для продовження виплат. Юристи звертають увагу, що під час ухвалення рішень органи соцзахисту керуються не лише фактом купівлі, а й характеристиками нерухомості та обставинами його набуття.

Згідно з нормами Порядку, виплата грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області припиняється або не призначається, якщо хтось із членів сім’ї протягом останніх трьох місяців або в період отримання підтримки придбав квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 000 грн.

Водночас практика показує, що навіть купівля помешкання з меншою вартістю не завжди гарантує збереження соцвиплат.

Фахівці Юридичного порадника пояснюють, що у таких випадках ключовим фактором стає наявність у власності житлового приміщення, яке вважається придатним для проживання та розташоване поза територіями активних або можливих бойових дій.

