Прогноз погоди на тиждень у Дніпрі нагадує про важливість теплого одягу, обережність на дорогах та під час прогулянок.

Прогноз погоди на тиждень у Дніпрі передбачає значні коливання термометрів та сильні пориви вітру, що вплинуть на щоденне життя мешканців, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Уже в середу, 31 грудня, вдень стовпчик термометра підніметься до 0°C, а вночі опуститься до −6°C. Західні повітряні потоки з силою до 10 м/с посилюють відчуття холоду. Опади очікуються незначні — близько 1,5 мм, тож дороги можуть бути слизькими.

У четвер, 1 січня, вдень повітря прогріється до −3°C, уночі — до −7°C. Південні потоки повітря з поривами до 13 м/с принесуть холодний, сухий день. Опадів практично не передбачається — всього 0,1 мм.

У п’ятницю, 2 січня, денні значення знизяться до −5°C, нічні — до −9°C. Південно-західні пориви до 10 м/с і вологість 4,2 мм зроблять день сирим і холодним. На дорогах можливий лід, тож водіям і пішоходам варто бути уважними.

На вихідних, 3–4 січня, очікується від −9°C до +2°C залежно від часу доби. Субота з південно-східним вітром до 5 м/с і опадами, неділя — холодна: удень −8°C, вночі +3°C, вітер до 9 м/с. Мешканцям радять одягатися тепліше та враховувати погодні умови при прогулянках.

На початку тижня, 5–6 січня, очікується невелике потепління до +2°C удень і −1…−2°C уночі. Повітряні потоки змінять напрямок на північний і північно-західний, із силою до 15 м/с. Опадів майже не буде — до 0,3 мм. Такі умови дозволяють планувати вуличні заходи, але слід брати до уваги поривчасті потоки.

Прогноз погоди на тиждень у Дніпрі нагадує про важливість теплого одягу, обережність на дорогах та під час прогулянок. Коливання термометрів і сильні пориви повітря потребують уваги, особливо при перебуванні на відкритому повітрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.