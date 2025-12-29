Відповідні зміни та новий графік стосуються низки рейсів у Дніпропетровській області та діятимуть у певні дати.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині діятиме під час новорічних свят, зміни стосуються кількох рейсів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в Телеграм-каналі на «Укрзалізниці».

У зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку на окремих приміських напрямках у період новорічних свят «Укрзалізниця» тимчасово коригує графік руху приміських і регіональних поїздів. Відповідні зміни стосуються низки рейсів у Дніпропетровській області та діятимуть у визначені дати наприкінці 2025 та на початку 2026 року.

Зокрема, новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині діятиме у святкові дні, коли тимчасово не курсуватимуть окремі приміські поїзди. Так, 31 грудня 2025-ого, а також 1 і 2 січня 2026-ого буде скасовано поїзд №6039 сполученням Дніпро-Головний – П’ятихатки.

Крім того, 1, 2 та 3 січня 2026 року не здійснюватиме рейси приміський поїзд №6010 П’ятихатки – Дніпро-Головний.

У період 1 та 2 січня 2026-ого також тимчасово припинять курсування такі поїзди:

№6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний,

№7304 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний,

№6503 П’ятихатки – Рокувата,

№6504 Рокувата – П’ятихатки-Пасажирська.

Окрім приміських рейсів, зміни торкнуться й регіональних поїздів. Зокрема, у такі дні січня 2026 року не курсуватиме поїзд №6324 сполученням Миколаїв-Вантажний – Апостолове: 1, 2, 3, 10, 17, 24 та 31 січня.

У зворотному напрямку поїзд №6323 Апостолове – Миколаїв-Вантажний буде скасований 2, 3, 4, 11, 18 та 25 січня 2026 року.

В «Укрзалізниці» зазначають, що такі зміни є тимчасовими та пов’язані виключно зі зниженням попиту на перевезення у святковий період. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху поїздів і планувати поїздки з урахуванням оновленої інформації.

