З 1 січня 2026 року у Дніпропетровській області заплановано підвищення тарифів на газ у розподілі, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються лише плати за доставку палива від газорозподільних мереж до домівок, а не вартості самого газу для побутових споживачів.

Нові розцінки вже передані на розгляд Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Підвищення передбачає два етапи: перший стартує 1 січня, другий — остаточне коригування з 1 квітня 2026 року.

У середньому по Україні зростання складе 76%, однак для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф збільшиться майже на 190% — до 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у компанії «Гадячгаз» плата за доставку сягне 3,16 грн/куб. м на початок року і до 3,95 за куб. м із квітня.

Інші регіони отримають менші зміни. Наприклад, Закарпатська філія ГРМУ підвищить ціну до 2,48 грн/куб. м (близько 25%), тоді як Харківська міська філія залишиться з найнижчими ставками — від 0,65 до 0,78 грн/куб. м після другого етапу.

Ціна самого газу для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Вона зафіксована на період воєнного стану та ще щонайменше пів року після його завершення.

Експерти зазначають, що зміни торкаються лише плати за доставку. Після завершення війни можливе подальше коригування вартості газу, тоді підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області стане першою частиною загального подорожчання комунальних послуг.

Жителям радять завчасно планувати витрати, аби уникнути несподіванок через нові тарифи та правильно розподілити сімейний бюджет.

