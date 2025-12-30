Грошова допомога для ВПО у Дніпрі залишається важливою підтримкою для українців, однак отримувачам варто знати, у яких випадках виплати можуть припинятися.

Грошова допомога для ВПО у Дніпрі надається відповідно до Порядку призначення та виплати соцдопомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року, повідомляє Politeka.

Документ визначає, що грошова допомога для ВПО у Дніпрі не призначається або припиняється, якщо хтось із членів сім’ї купив квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 000 грн протягом останніх трьох місяців або під час отримання підтримки.

Проте фахівці зазначають, що навіть покупки нижчої вартості інколи стають причиною скасування грошової допомоги для ВПО у Дніпрі.

Причина полягає у статусі та розташуванні придбаного помешкання. Підтримку можуть припинити, якщо член сім’ї володіє житлом, розташованим на територіях, які не входять до переліку активних бойових дій або тимчасової окупації.

Або ж - на територіях, де визначено дату завершення бойових дій. Аналогічна ситуація виникає, якщо оселя знаходиться на територіях бойових дій чи тимчасової окупації та здається в оренду.

Проте, соцвиплати залишаються, якщо дім розташований на тимчасово окупованій території або у зоні активних бойових дій.

А також - якщо він визнаний непридатним для проживання за офіційним актом місцевого самоврядування, або внесений до Реєстру пошкодженого чи зруйнованого майна.

Крім того, соцпідтримка зберігається, якщо площа житла менша ніж 13,65 м² на одну особу або якщо оселя придбана в кредит з першим внеском менше ніж 100 000 грн.

