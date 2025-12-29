Гуманітарна допомога у Кривому Розі надається на постійній основі, що дозволяє поступово охоплювати нові сім’ї.

Гуманітарна допомога у Кривому Розі продовжує надаватися в межах міського проєкту, який реалізує волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених людей та мешканців громади, які через складні обставини потребують продуктів першої необхідності. Підтримка спрямована на забезпечення базових потреб родин без стабільних джерел доходу.

Організатори зазначають, що першочергово заявки розглядають від осіб, які раніше не отримували набори або зверталися ще до серпня 2025 року. Такий принцип дозволяє справедливіше розподіляти ресурси між тими, хто перебуває у найскладнішому становищі.

Щоденно пункт видачі приймає до 150 домогосподарств. Ліміт допомагає уникати скупчень, скорочує час очікування та забезпечує чітку організацію процесу. Продукти видають виключно зареєстрованим заявникам особисто, передача третім особам не допускається.

Набори складаються з основних харчів, розрахованих на певний період. Волонтери повідомляють, що запаси наразі стабільні, однак просять дотримуватися правил отримання. Центр працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у цей час доступні консультації телефоном. У вихідні дні прийом не проводять.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission уже передали 221 продуктовий пакет для 190 родин. Гуманітарна допомога у Кривому Розі надається на постійній основі, що дозволяє поступово охоплювати нові сім’ї.

Мешканцям рекомендують звертатися до волонтерського центру в робочі дні та заздалегідь уточнювати наявність наборів і актуальний графік, щоб своєчасно отримати підтримку.

