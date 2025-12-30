У Дніпропетровській області 31 грудня 2025 року та 2 січня 2026 знову будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" попереджає про нові графіки відключення світла в області на 31 грудня та 2 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

За даними енергетиків, у середу, 31 грудня 2025 року, графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах, у Дніпропетровській області торкнуться таких населених пунктів:

Тернівка (для будинків по вул. Героїв України, Сергія Маркова) – з 8:00 до 18:00;

Межиріч (вул. Соборна, Центральна, пров. Шкільний, Бровченка і Черевика) – з 9:00 до 17:00;

Губиниха (Першотравнева) – з 9:00 до 15:00;

с. Нове Губинської селищної громади (Сонячна) – з 13:00 до 18:00.

На 01.01 про планові знеструмлення в регіоні ДТЕК поки не повідомляв, пише Politeka. А от у пʼятницю, 2 січня, у Дніпропетровській області знову діятимуть локальні графіки відключення світла.

Зокрема в місті Камʼянське у пʼятницю з 8 до 12 години без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулиці Звенигородська, а з 9 до 15 – Канівська, Покровська.

У межах Новоолександрівської сільської територіальної громади знеструмлення відбудеться з 8:00 до 18:00 у селі Братське по вул. Авіаційна, Звьоздна, Калинова, Каштанова, Космічна, Лугова, Орєхова, Сурянська, Центральна, а на території Губинської громади з 9:00 до 15:00 – с. Скотувате (Степова, Шевченка).

