Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та необхідністю підтримки стабільної роботи розподільних мереж.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області заплановане з 1 січня 2026 року, передає Politeka.

Таку інформацію надають у місцевих комунальних службах.

Зміни торкнуться оплати за розподіл палива, тобто доставки ресурсу від мереж до осель споживачів, тоді як ціна самого газу залишиться без змін.

Оновлені тарифи вже надіслали до НКРЕКП для затвердження. Підвищення буде двоетапним: перший етап стартує з початку року, другий — після 1 квітня 2026-го.

За попередніми розрахунками, середня ставка по країні зросте близько на 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф збільшиться майже на 190% і складе 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» ставка стартує з 3,16 грн і після квітня підніметься до 3,95. В інших регіонах зростання буде менш помітним: Закарпаття — 2,48, Харків — від 0,65 до 0,78 грн за кубометр.

Вартість газу для населення залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр. Ця ціна діятиме протягом воєнного стану та щонайменше шість місяців після його завершення.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та необхідністю підтримки стабільної роботи розподільних мереж. Жителям радять враховувати нові витрати при формуванні бюджету та звертатися до постачальників для уточнення розрахунків.

Для зручності громадян комунальні служби планують опублікувати детальні ціни та інструкції щодо сплати на офіційних сайтах.

Мешканцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями від постачальників і планувати витрати заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

