Прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Днепре обещает настоящее осеннее время с прохладой и осадками.

Синоптики рассказали, подготовили ли сюрпризы осенние дни и сделали прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Днепре. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 10 числа: в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +13°C.

Во вторник, 11.11: воздух прогреется до +12°C. На протяжении всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет.

Среда, 12.11: в течение всего дня будет держаться пасмурность. Ночью, вероятно, пройдет мелкий дождь. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков. Температурные колебания от +10 до +11°C.

Четверг, 13 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах +7…+9°C. Наши предки в этот день прислушивались к кукушке: если она ожидает дождя, то будет зима.

В пятницу, 14.11: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +5…+9°C. 14 ноября считается началом зимы и первых морозов. Если сегодня дороги развезет грязью, не стоит ожидать мороза до декабря.

Суббота, 15.11: облачное утро сменится ясным днем ​​и безоблачным вечером. Без осадков. Температура будет колебаться от +5 до +10°C.

В воскресенье 16.11: пасмурная пора будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без осадков. Температурные показатели от +5 до +10°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Днепре обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: як отримати гарячі обіди.

Также Politeka сообщала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: виплати можна витратити на окремі товари, які саме.

Как сообщала Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: частина українців отримає нову виплату, хто в списку щасливчиків.