Енергетики оголосили нові локальні графіки відключення світла для населених пунктів Дніпропетровської області на 15 лютого 2026 року.

Фахівці ДТЕК попереджають про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на неділю, 15 лютого 2026, які діятимуть додатково до стабілізаційних, пише Politeka.

Мова йде про локальні знеструмлення для окремих населених пунктів та конкретних адрес, повʼязаних з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електричних мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема в Дніпропетровській області 15 лютого додаткові графіки відключення світла торкнуться Царичанської селищної територіальної громади. За даними ДТЕК, там орієнтовно з 8:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці села Червона Орільна, які проживають за адресами вул. Орільська, 12, 13, 14, 15А, 19, 20.

Також локальні обмеження електропостачання в неділю будуть застосовувати в межах Божедарівської територіальної громади, повідомляє Politeka. Знеструмлення в селищі Божедарівка відбуватимуться за такою схемою:

з 8:00 до 15:00 – вул. Виконкомівська, 3; Кооперативна, 65/1; Поштова, 2А;

з 12:00 до 18:00 – Виконкомівська, 30Г, Олега Кошового, 35; Медична, 3Б, 3В.

Про інші графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 15 лютого ДТЕК оголосить пізніше, стежте за актуальними даними на сторінках компанії.

