Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі стало одним із напрямків підтримки переселенців, тому розповідаємо про це більше.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організували на базі Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування, повідомляє Politeka.

Центр традиційно опікувався людьми з незахищених верств населення міста, зокрема людьми похилого віку та особами з інвалідністю.

Організація надавала їм догляд вдома, денний догляд, соціальну адаптацію, натуральну допомогу та представництво інтересів.

Але після введення воєнного стану, коли зʼявилася потреба в безкоштовному житлі для ВПО у Дніпрі, працівники не припинили роботу. Їм довелося трохи відкоригувати формат роботи.

Працівники продовжили відвідувати підопічних і водночас виявляли людей, які залишилися самотніми та потребували підтримки через війну.

Згодом до Дніпровського департаменту соціальної політики звернулися колеги з Донецької області з проханням допомогти розмістити людей, які були змушені покинути свої домівки.

Після цього, у центрі підготували приміщення для проживання переселенців і переобладнали відділення в Індустріальному районі для їхнього прийому.

Саме тоді з’явилася можливість забезпечити безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі для людей різного віку, які потребували безпечного місця для тривалого перебування.

У приміщеннях створили умови для комфортного життя, облаштували кімнати відпочинку, кухню, їдальню та душову кімнату.

Завдяки підтримці волонтерів та благодійних фондів переселенців забезпечили гарячими обідами, питною водою та дієтичним харчуванням для тих, хто цього потребував.

Фахівці центру також надають психологічну допомогу та організовують заняття з рукоділля, щоб люди могли адаптуватися до нових умов.

