Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає стабілізувати побут людей.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі розпочала роботу в межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам та місцевим жителям, які через війну втратили стабільні доходи та опинилися у складних умовах.

Особлива увага приділяється домогосподарствам із найгострішими потребами. Першочергово допомогу отримують сім’ї, які раніше не зверталися по підтримку або подали заявки до серпня 2025 року. Це дозволяє уникнути дублювання ресурсів і охопити більше отримувачів.

Видача відбувається щодня, проте кількість родин обмежена — до 150 на день. Такий підхід допомагає впорядкувати процес, зменшити черги та дотримуватися безпекових вимог. Пакунки передають лише за особистої присутності після попередньої реєстрації.

Набори містять базові продукти, розраховані на певний період. Запаси регулярно поповнюють, а волонтери закликають отримувачів дотримуватися встановленого графіка.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Наразі вже передано понад двісті наборів приблизно такій самій кількості сімей, а роботу планують продовжувати.

За словами фахівців, гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає стабілізувати побут людей, які були змушені залишити власні домівки, та зменшити соціальну напругу у громаді.

Крім того, жителі Дніпропетровської області також можуть отримати доплати. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

