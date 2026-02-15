У Дніпропетровській області на 16 лютого 2026 року енергетики знову планують профілактичні роботи в електромережах і відповідні графіки відключення світла, пише Politeka
Зокрема, за даними ДТЕК, у Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла 16 лютого діятимуть у межах Китайгородської територіальної громади. Там знеструмлення відбудуться з 8:00 до 18:00 у с. Рудка для будинків за такими адресами:
- вул. Паркова, 1-13, 15, 17, 19, 21, 23;
- Польова, 1-4, 6, 8, 9, 9А, 12А;
- Садова, 1А, 2-4, 4Б, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 42, 43, 46;
- Сокільська, 1-3, 3А, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 157, 159, 161, 163, 165, 216, 218, 218А;
- Шевченка, 1, 5, 5А, 6-8, 10-15, 17-32, 32А, 32Б, 33-41, 43А, 43Б, 44, 45, 49-56, 58-67, 69, 71, 72, 75-81, 83А, 83Б;
- Шкільна, 1, 4, 6-9, 9А, 11, 13, 18, 19, 19А;
- пров. Шевченка, 9А, 11, 11А, 11В, 12А, 46А, 49А, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 50Д, 104А;
- пров. Шкільний, 1-4, 10, 15, 17.
У Павлограді обмеження електропостачання в понеділок можливі з 9 до 17 години для деяких будинків по вулицях Озерна та Центральна, повідомляє Politeka.
За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", додаткові графіки відключення світла 16 лютого в Дніпропетровській області також будуть застосовувати в таких населених пунктах:
- Жовті Води (по вул. Кодацька, Пожежна, Рудна, Червоного Хреста, Шахтарської Слави, бульвару Свободи, пров. Капітальний, Рудничний) – 8:00 до 17:00;
- Надія (Виноградна, Вишнева, Зелена, Каштанова, Лісна, Молодіжна, Молоді, Садова, Тараса Шевченка, Тополина, Цвітна, Центральна, Шкільна, шосе Кіровоградське) – 8:00 до 17:00;
- Вільногірськ (Садова, Юрія Устенка) – з 8:00 до 16:30;
- Кринички (Криничанська) – з 8:00 до 16:30.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.