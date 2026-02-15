Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в межах Дніпропетровської області на понеділок, 16 лютого 2026 року.

У Дніпропетровській області на 16 лютого 2026 року енергетики знову планують профілактичні роботи в електромережах і відповідні графіки відключення світла, пише Politeka

Зокрема, за даними ДТЕК, у Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла 16 лютого діятимуть у межах Китайгородської територіальної громади. Там знеструмлення відбудуться з 8:00 до 18:00 у с. Рудка для будинків за такими адресами:

вул. Паркова, 1-13, 15, 17, 19, 21, 23;

Польова, 1-4, 6, 8, 9, 9А, 12А;

Садова, 1А, 2-4, 4Б, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 42, 43, 46;

Сокільська, 1-3, 3А, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 157, 159, 161, 163, 165, 216, 218, 218А;

Шевченка, 1, 5, 5А, 6-8, 10-15, 17-32, 32А, 32Б, 33-41, 43А, 43Б, 44, 45, 49-56, 58-67, 69, 71, 72, 75-81, 83А, 83Б;

Шкільна, 1, 4, 6-9, 9А, 11, 13, 18, 19, 19А;

пров. Шевченка, 9А, 11, 11А, 11В, 12А, 46А, 49А, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 50Д, 104А;

пров. Шкільний, 1-4, 10, 15, 17.

У Павлограді обмеження електропостачання в понеділок можливі з 9 до 17 години для деяких будинків по вулицях Озерна та Центральна, повідомляє Politeka.

За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", додаткові графіки відключення світла 16 лютого в Дніпропетровській області також будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Жовті Води (по вул. Кодацька, Пожежна, Рудна, Червоного Хреста, Шахтарської Слави, бульвару Свободи, пров. Капітальний, Рудничний) – 8:00 до 17:00;

Надія (Виноградна, Вишнева, Зелена, Каштанова, Лісна, Молодіжна, Молоді, Садова, Тараса Шевченка, Тополина, Цвітна, Центральна, Шкільна, шосе Кіровоградське) – 8:00 до 17:00;

Вільногірськ (Садова, Юрія Устенка) – з 8:00 до 16:30;

Кринички (Криничанська) – з 8:00 до 16:30.

