Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало помітним для мешканців регіону, тому розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області особливо відчутне на крупах, рибних консервах та овочах, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного сайту Мінфіну, середня ціна на гречку зросла до 49,10 грн за кілограм, хоча у січні вона становила 47,48 грн.

В окремих магазинах ціни коливаються від 41,90 грн в Auchan до 61,70 грн у Megamarket, що свідчить про істотну різницю у вартості, залежно від торговельної мережі.

На консерви також підняли цінники. Наприклад, шпроти Аквамарин в олії (150 гр) у середньому коштують 80,75 грн, тоді як у січні середня ціна була 79,11 грн.

Вартість по магазинах відрізняється: Auchan пропонує шпроти за 96,90 грн, Megamarket – 64,60 грн. Таке підвищення обумовлене логістичними труднощами та збільшенням собівартості продукції.

Овочі, особливо морква, продемонстрували подорожчання продуктів ще більше. Середня варість моркви у лютому становить 14,56 грн за кілограм, у той час як у січні це було 12,45 грн.

Індекс споживчих цін на моркву у лютому склав 116,74%, що свідчить про збільшення вартості більш ніж на 16% за місяць. У різних магазинах морква коштує від 10,99 грн в Auchan до 19,80 грн у Megamarket.

Основними причинами подорожчання продуктів у Дніпропетровській області експерти називають війну, яка скоротила поголів’я худоби та птиці, логістичні проблеми та ризики транспортування, а також перебої з електропостачанням.

Виробники змушені використовувати дорогі генератори та оплачувати вищі тарифи на газ для теплиць, що підвищує собівартість продукції.

Крім того, на ціни впливають економічні фактори: інфляція, зміни курсу долара, зростання цін на корми, електроенергію та заробітну плату.

