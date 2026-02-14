Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає родинам покрити базові потреби взимку.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена програмою «Тепла зима» та спрямована на підтримку родин під час підготовки до холодного сезону, повідомляє Politeka.

Кожне домогосподарство отримає 6 500 гривень на цільове використання.

Кабінет Міністрів виділив 4,3 млрд грн для понад 660 тисяч сімей у 2025–2026 роках. Перевага надається малозабезпеченим родинам, переселенцям, дітям під опікою, сиротам, людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам із надбавкою на догляд. Особливу підтримку отримають ВПО з обмеженими можливостями І групи.

Виплати здійснюються автоматично для тих, хто вже отримує соціальні послуги. Кошти надходять на соціальні рахунки або «Дія.Картку» без необхідності додаткових заяв або черг.

Фінанси можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів, ліків, транспорт або теплий одяг. Заборонено знімати гроші готівкою або передавати їх іншим. Використати допомогу потрібно протягом 180 днів із моменту нарахування.

Уряд наголошує, що отримання допомоги не впливає на житлові субсидії та інші соціальні виплати. Спеціалісти також попереджають про шахрайські повідомлення з фейковими посиланнями, які пропонують «зареєструватися» для отримання коштів.

Таким чином, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає родинам покрити базові потреби взимку, зменшує фінансовий тиск і забезпечує стабільність у складний період року. Фахівці радять планувати витрати заздалегідь і використовувати кошти строго за призначенням.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки