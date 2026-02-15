Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає родинам покрити базові потреби у зимовий період.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена програмою «Тепла зима» та спрямована на допомогу родинам під час підготовки до холодного сезону, повідомляє Politeka.

Кожне домогосподарство отримає 6 500 гривень на цільові потреби.

Кабінет Міністрів виділив 4,3 мільярда гривень для понад 660 тисяч сімей на 2025–2026 роки. Перевага надається малозабезпеченим родинам, переселенцям, дітям під опікою, сиротам, людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам із надбавкою на догляд. Особливу увагу приділено ВПО з обмеженими можливостями І групи.

Виплати проводяться автоматично для тих, хто вже отримує соціальні послуги. Кошти надходять на соціальні рахунки або «Дія.Картку» без додаткових заяв або черг.

Також варто зауважити, що фінанси можна використовувати для оплати комунальних послуг, продуктів, ліків, транспорту або теплого одягу. Заборонено знімати гроші готівкою або передавати їх іншим особам. Використати допомогу потрібно протягом 180 днів після зарахування.

Уряд наголошує, що надання допомоги не впливає на житлові субсидії чи інші соціальні виплати. Фахівці попереджають про шахрайські повідомлення з фейковими посиланнями, які пропонують «зареєструватися» для отримання коштів.

Таким чином, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає родинам покрити базові потреби у зимовий період, знижує фінансове навантаження та забезпечує стабільність. Фахівці радять планувати витрати заздалегідь і використовувати кошти лише за призначенням.

