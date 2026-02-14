Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області вже відчули пасажири одного автобусного маршруту, однак це ще не всі зміни.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнеться маршруту з Кам’янського до Дніпра (Новий центр), яким оперує підприємство "Автопромінь", повідомляє Politeka.

Від 16 лютого пасажирам доведеться платити 80 гривень замість 60. Це підвищення стало логічним наслідком зростання витрат на пальне, запчастини та матеріали для обслуговування автобусів.

Також подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пояснюють кадровою нестачеюі загальним підвищенням витрат підприємства.

Нагадаємо, що раніше, з 12 лютого, виросла вартість квитка і на маршруті № 100, який курсує від залізничного вокзалу Кам’янського до центрального автовокзалу Дніпра.

Тепер проїзд на ньому становить 70 гривень замість 60. Обидва випадки демонструють, що подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбувається системно і зачіпає різні перевізні напрямки.

Перевізники пояснюють підвищення економічною необхідністю підтримувати стабільність роботи та забезпечити безперебійне перевезення пасажирів у сучасних умовах.

За повідомленнями підприємства "Автопромінь", оновлений розклад з Кам’янського передбачає відправлення по буднях о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00, а по вихідних — о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 та 16:00.

У Дніпрі відправлення від АС "Новий центр" відбуваються по буднях о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а по вихідних о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00.

Економічні фактори, що призвели до змін, включають збільшення вартості пального, витратні матеріали, технічне обслуговування автобусів та загальне зростання витрат підприємства на діяльність.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі