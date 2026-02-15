Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 лютого в Дніпрі обіцяє переважно хмарні дні, змінну температуру та періодичні опади у вигляді дощу та снігу.

Прогноз на тиждень з 16 по 22 лютого в Дніпрі передбачає доволі мінливу погоду, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 лютого в Дніпрі опублікували на платформі sinoptik.ua.

Так, метеорологи зазначили, що 16 лютого місто буде похмурим, а вночі піде дощ, який до ранку повністю припиниться. Вдень небо залишатиметься затягнутим хмарами.

17 лютого хмарність триматиметься впродовж дня, але опадів очікувати не варто, і стовпчик термометра буде на рівні позначки -1° вдень.

18 лютого синоптики прогнозують сніг протягом усього дня з посиленням у другій половині, а денна температура досягатиме +2°, що зробить відчуття холоду помірним.

Прогноз на тиждень з 16 по 22 лютого в Дніпрі передбачає, що 19 лютого хмарна погода триватиме весь день, а сніг, який розпочнеться вночі, продовжуватиме йти до вечора.

20 лютого небо залишатиметься похмурим, опадів не передбачається, а денна температура коливатиметься близько 0° +2°.

21 лютого синоптики очікують переважну хмарність без опадів, з денним максимумом +4° і мінімальною нічною температурою +1°.

22 лютого небо залишатиметься похмурим, опади не прогнозуються, а денна температура сягатиме +3°. Вітер протягом усіх семи днів буде помірним і рідко перевищуватиме 6 м/с.

Мешканцям міста варто бути готовими до змінних погодних умов, зокрема снігу та дощу, який чергуватиметься з короткими відлигами.

Інформація від синоптиків допоможе планувати пересування містом та вибір одягу у холодну пору, враховуючи вологість повітря і хмарність.

Протягом семи днів температура повітря буде коливатися від -5° до +3°, що типово для середини лютого, а погодні умови вимагатимуть обережності на дорогах та тротуарах через можливу слизькість.

