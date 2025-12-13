Проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області допоможе створити базові умови для комфортного проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стартує за ініціативою благодійного фонду «Карітас», пвідомляє Politeka.

Програма охоплює внутрішньо переміщених осіб, місцевих жителів та людей у тимчасових пунктах проживання, які не можуть самостійно підготуватися до зимового сезону або отримати державну підтримку.

Проєкт «Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалих від війни під час підготовки до зими 2025–2026 років» передбачає багатосекторну допомогу для вразливих груп населення. Основна мета — забезпечити базові потреби та підтримати життєстійкість громадян у холодний період.

Відповідна допомога надаватиметься внутрішньо переміщеним особам, місцевим мешканцям, які постраждали від війни, та людям у тимчасових пунктах перебування. Пріоритет отримують пенсіонери від 60 років, громадяни з інвалідністю, хронічними або тяжкими захворюваннями, вагітні та матері з дітьми до трьох років, а також багатодітні родини.

У різних громадах Дніпропетровської області підтримка виглядає по-різному: у Синельниківському районі, Слов’янській громаді надаватимуть паливні брикети; у Нікопольському районі (села Зоря та Приміське) передбачені гранти на комунальні послуги; у селі Покровське та Марганецькій громаді також нададуть брикети.

Організатори зазначають, що проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області допоможе створити базові умови для комфортного проживання та забезпечить українським родинам тепло й безпеку під час всього зимового сезону.

