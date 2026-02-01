Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються щомісячно для вразливих категорій громадян, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для тих, хто зареєстрований у місті та мешкає у місцях тимчасового компактного проживання, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі отримують певні категорії.

Це особи похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми, законні представники, що супроводжують малолітніх або недієздатних осіб, а також діти від 3 до 18 років.

Крім того, набори доступні переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Тим переселенцям, які вперше звернулися до управління соціального захисту населення і не належать до цих категорій, можна отримати набір одноразово.

Всі отримувачі мають бути зареєстровані в облцентрі після 24.02.2022 за адресою місця тимчасового компактного проживання.

Набір безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включає консерви м’ясні та рибні, печінковий паштет, готові тушковані страви, чай, каву, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації та подати комплект документів:

паспорт громадянина України або посвідчення на тимчасове/постійне проживання, довідку переселенця, свідоцтво про народження дитини у разі потреби та довідку про інвалідність для осіб з обмеженими можливостями.

