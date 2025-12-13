Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стартует по инициативе благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

Программа охватывает внутренне перемещенные лица, местные жители и люди во временных пунктах проживания, которые не могут самостоятельно подготовиться к зимнему сезону или получить государственную поддержку.

Проект «Гуманитарное реагирование на критические потребности пострадавших от войны во время подготовки к зиме 2025-2026 годов» предусматривает многосекторную помощь для уязвимых групп населения. Основная цель – обеспечить базовые потребности и поддержать жизнестойкость граждан в холодный период.

Соответствующая помощь будет предоставляться внутренне перемещенным лицам, местным жителям, пострадавшим от войны и людям во временных точках пребывания. Приоритет получают пенсионеры от 60 лет, граждане с инвалидностью, хроническими или тяжелыми заболеваниями, беременные и матери с детьми младше трех лет, а также многодетные семьи.

В разных общинах Днепропетровской области поддержка выглядит по-разному: в Синельниковском районе, Славянской общине будут предоставлять топливные брикеты; в Никопольском районе (села Заря и Пригородное) предусмотрены гранты на коммунальные услуги; в селе Покровское и Марганецкой общине также предоставят брикеты.

Организаторы отмечают, что проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области поможет создать базовые условия для комфортного проживания и обеспечит украинским семьям тепло и безопасность во время зимнего сезона.

