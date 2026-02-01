Прогноз погоди з 2 по 8 лютого у Дніпрі показує чергування ясних і хмарних днів із поступовим підвищенням температури до кінця тижня.

Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Дніпрі розповідає, коли місцевим мешканцям чекати морозів, снігу та зимового сонця, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 2 по 8 лютого у Дніпрі опублікували на сайті sinoptik.ua.

Так, тиждень розпочнеться з хмарного понеділка, 2 лютого. Температура коливатиметься від -15° вночі до -13° вдень, вітер до 3 м/с, ймовірність опадів мінімальна.

У вівторок, 3 лютого, з ранку хмари зникнуть і протягом дня буде ясно. Температура складе -16° вночі та -12° вдень, вітер 1,5–3,2 м/с, опадів не передбачається, а вологість залишатиметься помірною.

Середа, 4 лютого, принесе ясне небо протягом усього дня. Температура підніметься до -8° вдень, ймовірність опадів збільшиться до 33%, але вони будуть незначними.

У четвер, 5 лютого, буде похмуро. Температура з -11° вночі підніметься до -4° вдень, вітер сягатиме 3,7 м/с, ймовірність опадів 35–55%.

П’ятниця, 6 лютого, стане найсніжнішим днем даного періоду: з ранку до вечора очікується дрібний сніг. Температура коливатиметься від -5° до -2°, вітер до 4,2 м/с, вологість 76–87%, а ймовірність опадів до 59–62%.

7 лютого, у суботу, сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, протягом дня йтиме дрібний сніг. Температура підніметься до 0° вдень, вітер 3,6–4 м/с, вологість висока – 81–95%.

У неділю, 8 лютого, хмарна погода збережеться на весь день. Протягом дня очікується дрібний сніг, який ближче до вечора повинен припинитися, температура коливатиметься від -2° до -1°, вітер до 3,9 м/с, а ймовірність опадів 10–66%.

Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Дніпрі дозволяє мешканцям міста заздалегідь підготуватися до змін погодних умов, планувати поїздки та одягатися відповідно до морозів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області: хто має на неї право.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: кому платитимуть 40 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі: яким чином можна її отримати.