Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається один раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році продовжує надаватися внутрішньо переміщеним особам, повідомляє Politeka.net.

За даними Департаменту соціальної політики, міська влада організовує регулярну видачу продуктових наборів для мешканців тимчасових центрів та шелтерів. Програма спрямована на підтримку соціально вразливих груп, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну або переселення.

Отримати допомогу можуть люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, законні представники малолітніх або недієздатних осіб, а також діти віком від 3 до 18 років. Продукти також надають переселенцям, що перебувають під опікою Дніпровського міського центру соціальних служб. Нові ВПО, які вперше отримують довідку та мешкають у МТКП, можуть отримати допомогу одноразово, навіть якщо не входять до перелічених категорій.

Обов’язковою умовою є реєстрація у місті після 24 лютого 2022 року за адресою тимчасового проживання. Кожен пакет сформований з урахуванням базових потреб і містить продукти тривалого зберігання: м’ясні та рибні консерви, паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, чай, каву, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Для отримання підтримки переселенці звертаються до управління соціального захисту за місцем перебування та подають документи: паспорт або посвідчення, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини та, за потреби, підтвердження інвалідності.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається один раз на місяць. Своєчасне звернення дозволяє отримати повний набір продуктів без черг і бюрократичних перепон. Програма допомагає забезпечити базові потреби, підтримує адаптацію та полегшує життя переселенців у нових умовах.

