В 2025 году украинцы сталкиваются с тем, что дефицит определенных продуктов в Кривом Роге оказывает влияние на ассортимент магазинов и стоимость фруктов.

Дефицит продуктов в Кривом Роге касается груш, урожай которых пострадал из-за майских морозов, сообщает Politeka.

Погодные капризы уничтожили часть садов и заставили фермеров потратить больше на обработку деревьев, что сразу отразилось на себестоимости.

Дефицит продуктов в Кривом Роге испытывают не только потребители, но и производители. Из-за потери примерно десятой части урожая садоводы были вынуждены активнее защищать деревья от вредителей и болезней. Это привело к росту расходов, а значит и к повышению ценников на груши.

Руководитель крупного садового хозяйства рассказал, что закупочная стоимость этого фрукта у фермеров выросла с 50 до 70 гривен за килограмм. Такое подорожание уже отразилось на розничном рынке, где средняя цена составила 77,9 грн.

По его словам, в этом году расходы на удобрения, защиту и уход за деревьями стали на треть больше, чем в прошлом. Хотя урожай и меньше, однако удалось сохранить хотя бы часть продукции.

Фермеры признают, что дефицит продуктов в Кривом Роге отразился и на способах продаж. Если раньше хозяйства хранили часть урожая для реализации зимой, то теперь продают все сразу во избежание дополнительных затрат.

Из-за ограниченного предложения украинские груши быстро раскупают, и на рынке остается преимущественно импорт. Мониторинг показывает, что в большинстве супермаркетов сейчас представлены преимущественно груши из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

В некоторых магазинах отечественных фруктов вообще нет. А там, где есть – стоимость существенно отличается: в «Сильпо» они стоят 90, в «Новусе» – 99, у «Метро» – 72,7, а в «Варусе» можно найти за 49,9.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.