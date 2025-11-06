Дефицит мяса в Кривом Роге в этом сезоне повлек за собой заметный рост стоимости свинины из-за сокращения поголовья и ограниченного предложения на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил, что с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом измерении подорожание составило около 60%. Основным фактором явилось уменьшение количества свиней до 4,5 миллиона голов, преимущественно в частных хозяйствах. Это привело к дефициту мяса на рынке и привело к увеличению закупочных расценок.

В сентябре 2025 живой вес свиней беконных пород оценивали в пределах 98-100 гривен за килограмм в зависимости от области. Такие условия стимулировали импорт, ныне компенсирующий нехватку продукции. Максим Гопка отмечает, что уменьшение объемов ввоза возможно только после постепенного наращивания внутреннего поголовья. Это поможет стабилизировать рынок, сократить дефицит мяса в Кривом Роге и снизить зависимость от заграничных поставок.

Согласно аналитическим данным, увеличение импорта связано с ограниченным количеством предложений. В августе 2025 года в Украину ввезли 4,6 тысяч тонн, что на 48% больше, чем в июле. С января по август поставки достигли 14,9 тысяч тонн — в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель с 2022 года, и эксперты прогнозируют, что к концу текущего года импорт превысит 25 тысяч тонн, большая часть которых ожидается во второй половине.

По информации Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось примерно 4,8 миллиона свиней — на 5% меньше, чем в прошлом, но на 7% больше, чем в январе. Несмотря на увеличение на 330 тысяч голов, этого объема недостаточно для удовлетворения спроса. Текущие показатели показывают, что недостаток мяса остается ключевым фактором роста цен и усиления импортной зависимости.

Источник: AgroWeek

