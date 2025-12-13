У Дніпропетровській області 14 грудня заплановані планові відключення світла, які торкнуться низки населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це інформує АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».
У компанії пояснюють, що графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 14 грудня необхідні для проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання та профілактики можливих аварій. Такі заходи мають на меті підвищення надійності мереж та стабільності електропостачання в області.
Згідно з оприлюдненим графіком електроенергію відключатимуть з 08:00 до 18:00. Тобто 10 годин поспіль певні населені пункти залишатимуться без світла:
- с. Дачне вулиці Вербова, Степова.
- с. Оженківка вулиці Дніпровська, Залужна, Центральна, провулки Короткий, Широкий.
- с. Домаха вулиці Дніпровська, Залізнична, провулки Лісний, Молодіжний.
Також протягом цього дня можливі відключення у селі Межиріч. Там роботи триватимуть з 08:00 до 16:00, і обмеження діятимуть на визначеному переліку вулиць:
- Мавринська, Нечуя-Левицького, Широка.
Також у цьому населеному пункті діятимуть обмеження з 12 до 18:30 за адресами: Набережна та провулок Козацький.
У межах села Волоське планові роботи заплановані на період з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин поспіль). Увесь цей час електропостачання буде призупинене на вулицях:
- Звивиста, Кузнечна, Лугова, Набережна, Нагірна, Наддніпрянська, Незалежності, Нова, Привітна, Садова, Сонячна, Староволоська, Степна, Степова, Теплична, Упорна,Центральна, Шоферська, Ярова, Ясна, просп. 40-річчя Перемоги.
Крім того, у межах населеного пункту Вільне відключення світла передбачене з 8:00 до 14:00 на вулицях: Вишнева, Московська, провулки Волошковий, Мічуріна, Пушкіна, Свободи.
Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь врахувати зміни у графіках електропостачання та підготуватися до можливих незручностей. Також зазначається, що за потреби можуть бути введені додаткові стабілізаційні або аварійні відключення.
Ознайомитися з актуальними графіками, адресними списками та точним часом відключень можна на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
