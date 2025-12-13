Энергетики рекомендуют жителям заранее учесть изменения в графике отключения света в Днепропетровской области на 14 декабря.

В Днепропетровской области 14 декабря запланированы плановые отключения света, которые затронут ряд населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО «ДТЭК Днепровские электросети».

В компании объясняют, что графики отключения света в Днепропетровской области необходимы на 14 декабря для проведения ремонтных работ, технического обслуживания оборудования и профилактики возможных аварий. Такие меры преследуют цель повышения надежности сетей и стабильности электроснабжения в области.

Согласно обнародованному графику, электроэнергию будут отключать с 08:00 до 18:00. То есть 10 часов подряд некоторые населенные пункты будут оставаться без света:

с. Дачне улица Вербова, Степова.

с. Оженкивка улицы Днипровська, Залужна, Центральна, переулки Короткый, Шырокый.

с. Домаха улицы Днипровська, Зализнычна, переулки Лисный, Молодижный.

Также в этот день возможны отключения в селе Межирич. Там работы продлятся с 08:00 до 16:00, и ограничения будут действовать на определенном перечне улиц:

Мавринська, Нечуя-Левицкого, Широка.

Также в этом населенном пункте будут действовать ограничения с 12 до 18:30 по адресу Набережна и переулок Козацькый.

В рамках села Волоське плановые работы запланированы на период с 08:00 до 18:00 (в течение 10 часов подряд). Все это время электроснабжение будет приостановлено на улицах:

Звывыста, Кузнечна, Лугова, Набережна, Нагирна, Надднипрянська, Незалежности, Нова, Прывитна, Садова, Сонячна, Староволоська, Степна, Степова, Теплычна, Упорна, Центральна, Шоферська, Ярова, Ясна, просп. 40-летие Победы.

Кроме того, в пределах населенного пункта Вильне отключение света предусмотрено с 8:00 до 14:00 на улицах: Вишнева, Московська, переулки Волошковый, Мичурина, Пушкина, Свободы.

Энергетики рекомендуют жителям заранее учесть изменения в графиках электроснабжения и подготовиться к возможным неудобствам. Также отмечается, что при необходимости могут быть введены дополнительные стабилизационные или аварийные отключения.

Ознакомиться с актуальными графиками, адресными списками и точное время отключений можно на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

